Туск: виконавцями підриву залізниці вважають двох українців, що співпрацюють з РФ

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що слідство вважає відповідальними за акти диверсії на польській залізниці двох громадян України, що співпрацюють з російськими спецслужбами.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Під час виступу у Сеймі Туск заявив, що слідство встановило осіб, яких вважають виконавцями останніх диверсій на залізниці.

Обоє підозрюваних – громадяни України, що співпрацюють з російськими спецслужбами. Обоє в’їхали до Польщі з Білорусі та після своїх дій виїхали туди ж через пункт пропуску у Тересполі – до того, як слідство встановило їхні особи.

Один з українців у травні (якого року – не уточнюють) вже був засуджений судом у Львові за диверсійну діяльність в Україні.

Другий "із Донбасу" і в минулому працював у прокуратурі – втім, невідомо, чи мається на увазі походження з регіону, чи проживання на окупованих територіях сходу України.

Туск сказав, що не буде публічно розкривати більше інформації, оскільки слідчі дії тривають.

За словами прем’єра, зараз служби переконані, що підрив залізниці біля села Міка та підкладання об’єктів на залізничу інфраструктуру біля станції Пулави є диверсійними актами.

Перед цим у безпекових структурах Польщі заявили про причетність "спецслужб зі сходу" до диверсії на залізниці, хоча Росію прямо не назвали.

Відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні. Також на цій ділянці колії стався ще один інцидент, який поки не визнали диверсією.

Польща вирішила відправити війська територіальної оборони патрулювати найважливіші частини критичної залізничної інфраструктури після цих інцидентів.