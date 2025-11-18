У Польщі кажуть про причетність "спецслужб зі сходу" до диверсії на залізниці

У Польщі заявили, що диверсія на залізничних коліях була організована "спецслужбами зі сходу", а також застеріг, що російські служби хочуть дестабілізувати польське суспільство та налякати його.

Про це заявив речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Яцек Добжинський, цитує RMF24, пише "Європейська правда".

Добжинський скаазв, що наразі все вказує на те, що "терористичний акт" на польських залізничних коліях був ініційований "спецслужбами зі сходу".

Він зазначив, що наразі триває розслідування.

"Співробітники роблять все можливе, щоб розібратися в цій справі. Я не можу сказати, якими слідами вони йдуть. Російські служби дуже хочуть знати, в якому напрямку рухаються наші співробітники", – сказав він.

За його словами, російські служби хочуть дестабілізувати польське суспільство та налякати його.

"Вони обов'язково спробують цим скористатися. Російські служби хочуть дестабілізувати Польщу та Європейський Союз, вони хочуть викликати розкол між нами та Україною та створити негативну атмосферу. Не даймо себе втягнути в ці дії російських служб", – застеріг Добжинський.

Нагадаємо, вранці 17 листопада прем’єр Дональд Туск заявив, що служби вважають цілеспрямованою диверсією інцидент на польській залізниці між Варшавою і Любліном, де було підірвано колію.

Відрізок залізниці Варшава – Люблін, на якому була скоєна диверсія, має стратегічне значення для допомоги Україні. Також на цій ділянці колії стався ще один інцидент, який поки не визнали диверсією.

Після цього Польща вирішила відправити Війська територіальної оборони патрулювати найважливіші частини критичної залізничної інфраструктури на сході країни.

У ніч проти 18 листопада відновився рух на залізничній колії у Польщі, яка була пошкоджена внаслідок диверсії.

Пізніше польські ЗМІ дізналися, що вибух на коліях міг бути ініційований за допомогою мобільних телефонів.