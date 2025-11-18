Працівники парламенту Румунії влаштували протест через зарплати

Співробітники парламенту Румунії влаштували спонтанну акцію протесту через свої заробітні плати.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Кілька десятків співробітників парламенту Румунії зібралися на акцію протесту у вестибюлі перед входом до зали голосування. Вони вирішили висловити невдоволення поточним розміром заробітної плати, а також намірами коаліції урізати зарплатний бюджет на 10%.

"У нас вже мізерна заробітна плата, а вони ще більше урізають її. Тобто з 4 тисяч леїв (приблизно 790 євро) буде 3600 леїв… Це надто мало", – заявив один з працівників.

"Для посади радника заробітна плата складає приблизно 6 тисяч леїв (близько 1180 євро). Стільки ж отримує працівник у сфері сільського господарства, який також отримує харчування і при цьому не підписує інвойси на мільйонні суми", – заявив один зі співробітників технічного управління парламенту.

Президент Палати депутатів оголосив, що зустрінеться з працівниками парламенту.

Лідер ультраправого Альянсу за об’єднання румунів Джордже Сіміон скористався цим для чергової критики уряду за заходи жорсткої економії.

Нагадаємо, уряду Румунії потрібно вирішувати проблему з дефіцитом бюджету, щоб уникнути дисциплінарних заходів ЄС.

Минулого року він сягнув 9,3% ВВП та був найвищим серед країн-членів. На наступний рік в уряді сподіваються скоротити дефіцит бюджету вже до 6% ВВП.