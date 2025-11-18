Работники парламента Румынии устроили протест из-за зарплат

Сотрудники парламента Румынии устроили спонтанную акцию протеста из-за своих заработных плат.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Несколько десятков сотрудников парламента Румынии собрались на акцию протеста в вестибюле перед входом в зал голосования. Они решили выразить недовольство текущим размером заработной платы, а также намерениями коалиции урезать зарплатный бюджет на 10%.

"У нас уже мизерная заработная плата, а они еще больше урезают ее. То есть с 4 тысяч леев (примерно 790 евро) будет 3600 леев... Это слишком мало", – заявил один из работников.

"Для должности советника заработная плата составляет примерно 6 тысяч леев (около 1180 евро). Столько же получает работник в сфере сельского хозяйства, который также получает питание и при этом не подписывает инвойсы на миллионные суммы", – заявил один из сотрудников технического управления парламента.

Президент Палаты депутатов объявил, что встретится с работниками парламента.

Лидер ультраправого Альянса за объединение румын Джордже Симион воспользовался этим для очередной критики правительства за меры жесткой экономии.

Напомним, правительству Румынии нужно решать проблему с дефицитом бюджета, чтобы избежать дисциплинарных мер ЕС.

В прошлом году он достиг 9,3% ВВП и был самым высоким среди стран-членов. На следующий год в правительстве надеются сократить дефицит бюджета уже до 6% ВВП.