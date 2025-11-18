Німеччина: суд дозволив звертатись до небінарної особи словами "шановний пане"

Вищий земельний суд Франкфурта-на-Майні відхилив скаргу небінарної особи на звернення "шановний пане" (Sehr geehrter Herr), постановивши, що вона є допустимою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Небінарна особа, яка домоглась скасування своєї юридичної статі, подала до суду заяву з вимогою визнати незаконним звертання до себе у чоловічому роді.

Суд вирішив, що не може прийняти заяву до розгляду, оскільки оскаржуване використання чоловічої форми звертання "не є предметом спору".

Звернення є "лише формальним початком і висловленням звичайної ввічливості у письмовому спілкуванні", ухвалив суд.

Зазначається, що рішення не підлягає оскарженню.

У німецькій мові, на відміну від, приміром, англійської, лексика є більш гендерно забарвленою.

У звʼязку з цим у 2022 році майже 90 німецьких лінгвістів виступили зі спільним зверненням, у якому закликали суспільне телебачення Німеччини (канали ARD та ZDF) відмовитися від використання гендерно-нейтральної лексики.

Перед тим найбільша європейська авіакомпанія Lufthansa заявила, що більше не буде використовувати фразу "пані та панове" як привітання на борту, а перейде до нейтрального з гендерної точки зору привітання.