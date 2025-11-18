Германия: суд разрешил обращаться к небинарной личности словами "уважаемый господин"

Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне отклонил жалобу небинарной личности на обращение "уважаемый господин" (Sehr geehrter Herr), постановив, что она является допустимой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Небинарная личность, которое добилось отмены своего юридического пола, подало в суд заявление с требованием признать незаконным обращение к себе в мужском роде.

Суд решил, что не может принять заявление к рассмотрению, поскольку оспариваемое использование мужской формы обращения "не является предметом спора".

Обращение является "лишь формальным началом и выражением обычной вежливости в письменном общении", постановил суд.

Отмечается, что решение не подлежит обжалованию.

В немецком языке, в отличие от, например, английского, лексика является более гендерно окрашенной.

В связи с этим в 2022 году почти 90 немецких лингвистов выступили с совместным обращением, в котором призвали общественное телевидение Германии (каналы ARD и ZDF) отказаться от использования гендерно-нейтральной лексики.

Перед тем крупнейшая европейская авиакомпания Lufthansa заявила, что больше не будет использовать фразу "дамы и господа" в качестве приветствия на борту, а перейдет к нейтральному с гендерной точки зрения приветствию.