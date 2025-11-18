В Ірландії змінився міністр закордонних справ

Відставка міністра фінансів Ірландії Паскаля Донохʼю спричинила перестановки в ірландському уряді, внаслідок яких змінився й очільник Міністерства закордонних справ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Irish Times.

Донохʼю оголосив про відставку з посади міністра фінансів Ірландії у звʼязку з переходом на іншу роботу – він стане президентом Світового банку.

Його місце займе віцепремʼєр-міністр Ірландії Саймон Гарріс, який досі очолював МЗС.

Натомість міністеркою закордонних справ буде Гелен Макенті, яка досі очолювала Міністерство освіти.

Фото: RTE

Макенті раніше була залучена до переговорів про вихід Великої Британії з ЄС під головуванням колишнього премʼєр-міністра Ірландії Лео Варадкара.

Уряд Ірландії на чолі із Міхолом Мартіном працює з січня 2025 року після чергових парламентських виборів. Згідно з домовленостями, через два з половиною роки премʼєром стане Гарріс.

