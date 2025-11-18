В Ирландии сменился министр иностранных дел

Отставка министра финансов Ирландии Паскаля Донохью вызвала перестановки в ирландском правительстве, в результате которых сменился и глава Министерства иностранных дел.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Irish Times.

Донохью объявил об отставке с поста министра финансов Ирландии в связи с переходом на другую работу – он станет президентом Всемирного банка.

Его место займет вице-премьер-министр Ирландии Саймон Харрис, который до сих пор возглавлял МИД.

Вместо него министром иностранных дел станет Хелен Макэнти, которая до сих пор возглавляла Министерство образования.

Фото: RTE

Макэнти ранее была вовлечена в переговоры о выходе Великобритании из ЕС под председательством бывшего премьер-министра Ирландии Лео Варадкара.

Правительство Ирландии во главе с Михолом Мартином работает с января 2025 года после очередных парламентских выборов. Согласно договоренностям, через два с половиной года премьером станет Харрис.

Больше о результатах парламентских выборов в Ирландии читайте в материале "ЕвроПравды".