В Ирландии сменился министр иностранных дел
Отставка министра финансов Ирландии Паскаля Донохью вызвала перестановки в ирландском правительстве, в результате которых сменился и глава Министерства иностранных дел.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Irish Times.
Донохью объявил об отставке с поста министра финансов Ирландии в связи с переходом на другую работу – он станет президентом Всемирного банка.
Его место займет вице-премьер-министр Ирландии Саймон Харрис, который до сих пор возглавлял МИД.
Вместо него министром иностранных дел станет Хелен Макэнти, которая до сих пор возглавляла Министерство образования.
Макэнти ранее была вовлечена в переговоры о выходе Великобритании из ЕС под председательством бывшего премьер-министра Ирландии Лео Варадкара.
Правительство Ирландии во главе с Михолом Мартином работает с января 2025 года после очередных парламентских выборов. Согласно договоренностям, через два с половиной года премьером станет Харрис.
