Парламент Ірландії проголосував за нового прем’єра

Ірландський парламент у четвер, 23 січня, проголосував за затвердження Міхола Мартіна новим прем'єр-міністром країни.

Про це повідомляє Irish Times, інформує "Європейська правда".

За затвердження кандидатури Мартіна проголосували 95 депутатів, ще 76 висловились проти.

Тепер Мартін відправиться у резиденцію президента Ірландії Майкла Гіггінса, який офіційно призначить його на посаду прем’єра.

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Голосування за кандидатуру Мартіна в парламенті мало відбутись ще 22 січня, але порядок денний засідання парламенту Ірландії був порушений спільним протестом опозиції проти рішення надати час для виступів чотирьом незалежним депутатам, які підтримують уряд.

У результаті спікерка парламенту Верона Мерфі двічі оголошувала перерву в засіданні, аби фракції змогли узгодити подальшу роботу. Тож засідання поновилось лише у четвер.

Примітно, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн випадково опублікувала допис із привітанням Мартіна як нового прем'єра ще до того, як його кандидатуру затвердив парламент.

Більше про результати останніх парламентських виборів в Ірландії читайте у матеріалі "ЄвроПравди".