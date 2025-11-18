Bloomberg: глава МЗС Туреччини може передати результати переговорів із Зеленським Москві

Президент України Володимир Зеленський хоче скористатися зростаючим тиском США на РФ, щоб пожвавити дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії.

Про це агентству Bloomberg повідомило проінформоване джерело, пише "Європейська правда".

У середу Зеленський вирушить до Туреччини, щоб зустрітися з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом і спеціальним посланником США Стівом Віткоффом, повідомили особи, обізнані з планами.

Туреччина відігравала посередницьку роль, приймаючи попередні переговори між Україною та Росією. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан може особисто передати результати обговорень Москві, яка не відправляє нікого на зустріч, якщо буде позитивний результат, включаючи потенційний обмін полоненими, сказав один із співрозмовників агентства.

Зеленський оголосив про свою поїздку до Туреччини раніше у вівторок. "Ми готуємося до пожвавлення переговорів і розробили рішення, які запропонуємо нашим партнерам", – заявив Зеленський, додавши, що слід зробити все можливе, щоб наблизити кінець війни.

Зеленський заявляв, що планує відправитися до Туреччини в середу після візиту до Іспанії.