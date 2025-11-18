Bloomberg: глава МИД Турции может передать результаты переговоров с Зеленским Москве

Президент Украины Владимир Зеленский хочет воспользоваться растущим давлением США на РФ, чтобы оживить дипломатические усилия, направленные на прекращение войны России.

Об этом агентству Bloomberg сообщил информированный источник, пишет "Европейская правда".

В среду Зеленский отправится в Турцию, чтобы встретиться с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и специальным посланником США Стивом Уиткоффом, сообщили лица, знакомые с планами.

Турция играла посредническую роль, принимая предварительные переговоры между Украиной и Россией. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан может лично передать результаты обсуждений Москве, которая не отправляет никого на встречу, если будет положительный результат, включая потенциальный обмен пленными, сказал один из собеседников агентства.

Зеленский объявил о своей поездке в Турцию ранее во вторник. "Мы готовимся к оживлению переговоров и разработали решения, которые предложим нашим партнерам", – заявил Зеленский, добавив, что следует сделать все возможное, чтобы приблизить конец войны.

Зеленский заявлял, что планирует отправиться в Турцию в среду после визита в Испанию.