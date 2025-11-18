Посол США в НАТО прокоментував корупційний скандал в Україні

Американський посол при НАТО Метью Вітакер вважає, що українська влада правильно відреагувала на корупційний скандал в енергетичному секторі.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив в інтервʼю Bloomberg.

За словами Вітакера, Володимир Зеленський і керівництво України зайняли "правильну позицію" у звʼязку з корупційним скандалом.

"Врешті-решт, я думаю, що все буде добре, але нам потрібно, щоб вони (українці. – Ред.) рухалися в напрямку більшої схожості із Заходом і нетерпимості до корупції", – додав він.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України оприлюднило розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч. Сторона обвинувачення зазначила, що Міндіч здійснював вплив на ексміністра енергетики Германа Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умєрова.

У Єврокомісії вважають, що розкриття корупційної схеми є свідченням дієвості антикорупційних органів України.

