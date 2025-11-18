Посол США в НАТО прокомментировал коррупционный скандал в Украине

Американский посол при НАТО Мэтью Уитакер считает, что украинская власть правильно отреагировала на коррупционный скандал в энергетическом секторе.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

По словам Уитакера, Владимир Зеленский и руководство Украины заняли "правильную позицию" в связи с коррупционным скандалом.

"В конце концов, я думаю, что все будет хорошо, но нам нужно, чтобы они (украинцы. – Ред.) двигались в направлении большей схожести с Западом и нетерпимости к коррупции", – добавил он.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало расследование крупной схемы коррупции в НАЭК "Энергоатом" под названием "Мидас".

Организатором схемы был бизнесмен, совладелец "Квартала-95" и бывший партнер президента Зеленского Тимур Миндич. Сторона обвинения отметила, что Миндич оказывал влияние на экс-министра энергетики Германа Галущенко и экс-министра обороны Рустема Умерова.

В Еврокомиссии считают, что раскрытие коррупционной схемы является свидетельством эффективности антикоррупционных органов Украины.

Читайте также: "Смесь счастья и грусти". Будет ли ЕС наказывать власть Украины после коррупционного скандала.

Смотрите видео: Миндичгейт: объясняем, потеряет ли Запад доверие к Украине