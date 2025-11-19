Нідерланди призупинили втручання в діяльність Nexperia після переговорів з Китаєм

У середу, 19 листопада, уряд Нідерландів оголосив про призупинення свого втручання в діяльність виробника комп'ютерних мікросхем Nexperia після конструктивних переговорів з Китаєм.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Міністр економіки Нідерландів Вінсент Карреманс заявив, що призупинення втручання уряду є "жестом доброї волі".

За його словами, переговори із Китаєм будуть продовжені.

"Ми позитивно оцінюємо заходи, вже вжиті китайською владою для забезпечення постачання мікросхем до Європи та решти світу", – зазначив він.

Nexperia є основним постачальником базових комп'ютерних мікросхем для автомобільної промисловості, і дефіцит її мікросхем після конфлікту між Нідерландами та Китаєм загрожує ланцюгам поставок автомобільної промисловості та призводить до уповільнення виробництва.

Нагадаємо, 30 вересня уряд Нідерландів втрутився, щоб взяти під контроль компанію Nexperia, посилаючись на побоювання щодо можливого передавання технологій китайській материнській компанії Nexperia – Wingtech.

Після цього Міністерство торгівлі Китаю заборонило Nexperia China та її субпідрядникам експортувати певні готові компоненти та вузли, виготовлені в Китаї.

8 листопада виконувач обовʼязків прем'єр-міністра Нідерландів Дік Схооф сказав, що Китай погодився відновити поставки мікросхем виробника чипів Nexperia.

Наступного дня стало відомо, що Китай надав винятки експортного контролю на мікросхеми виробника чипів Nexperia.