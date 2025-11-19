Укр Рус Eng

Нидерланды приостановили вмешательство в деятельность Nexperia после переговоров с Китаем

Новости — Среда, 19 ноября 2025, 11:38 — Уляна Кричковская

В среду, 19 ноября, правительство Нидерландов объявило о приостановлении своего вмешательства в деятельность производителя компьютерных микросхем Nexperia после конструктивных переговоров с Китаем.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Министр экономики Нидерландов Винсент Карреманс заявил, что приостановление вмешательства правительства является "жестом доброй воли".

По его словам, переговоры с Китаем будут продолжены.

"Мы положительно оцениваем меры, уже принятые китайскими властями для обеспечения поставок микросхем в Европу и остальной мир", – отметил он.

Nexperia – основной поставщик базовых компьютерных микросхем для автомобильной промышленности, и дефицит ее микросхем после конфликта между Нидерландами и Китаем угрожает цепочкам поставок автомобильной промышленности и приводит к замедлению производства.

Напомним, 30 сентября правительство Нидерландов вмешалось, чтобы взять под контроль компанию Nexperia, ссылаясь на опасения относительно возможной передачи технологий китайской материнской компании Nexperia – Wingtech.

После этого Министерство торговли Китая запретило Nexperia China и ее субподрядчикам экспортировать определенные готовые компоненты и узлы, изготовленные в Китае.

8 ноября исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Дик Схоф сказал, что Китай согласился возобновить поставки микросхем производителя чипов Nexperia.

На следующий день стало известно, что Китай предоставил исключения экспортного контроля на микросхемы производителя чипов Nexperia.

