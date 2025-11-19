У Фінляндії мережа АЗС закриється після вичерпання палива через санкції проти "Лукойлу"

Фінський оператор автозаправних станцій Teboil, що належить російській нафтовій компанії "Лукойл", готується закрити всі свої автозаправні станції в країні через вичерпання запасів палива на тлі санкцій США проти його материнської компанії.

Про це заявили компанія та Міністерство економіки та зайнятості Фінляндії, пише Reuters, передає "Європейська правда".

За даними Teboil, компанія має 430 автозаправних станцій у Фінляндії, що становить приблизно п'яту частину від 2250 станцій у цій скандинавській країні.

"Заправки будуть закриватися поетапно, після того як запаси палива будуть вичерпані", – йдеться в заяві Teboil.

Терміни компанія не вказала.

"Постачання палива у Фінляндії не перебуває під загрозою, оскільки Teboil не переробляє паливо у Фінляндії, а в основному розподіляє паливо з фінської нафтопереробної фабрики, що належить Neste", – повідомило Міністерство економіки та зайнятості Фінляндії в електронному листі до агентства, додавши, що клієнти можуть перейти до інших роздрібних продавців.

Як зазначається, Teboil – це перша міжнародна компанія, що належить "Лукойлу", яка заявила про закриття внаслідок санкцій.

Як відомо, наприкінці жовтня США вперше за другої каденції Дональда Трампа застосували нові санкції проти Росії, зокрема проти компаній "Роснефть" та "Лукойл".

Компанія розпочала пошук покупців для своїх закордонних активів. Одним із них був швейцарський торговий дім Gunvor, але він заявив, що відкликає свою пропозицію після того, як США заявили, що "ніколи" не схвалять цю угоду.

Також писали, що в уряді Молдови розглядають можливість придбання активів російської компанії "Лукойл", аби гарантувати постачання палива населенню.

Читайте також: Розгром "Лукойлу": як санкції знищили одну з ключових опор Кремля у Європі.