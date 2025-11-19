В Финляндии сеть АЗС закроется после исчерпания топлива из-за санкций против "Лукойла"

Финский оператор автозаправочных станций Teboil, принадлежащий российской нефтяной компании "Лукойл", готовится закрыть все свои автозаправочные станции в стране из-за исчерпания запасов топлива на фоне санкций США против его материнской компании.

Об этом заявили компания и Министерство экономики и занятости Финляндии, пишет Reuters, передает "Европейская правда".

По данным Teboil, компания имеет 430 автозаправочных станций в Финляндии, что составляет примерно пятую часть от 2250 станций в этой скандинавской стране.

"Заправки будут закрываться поэтапно, после того как запасы топлива будут исчерпаны", – говорится в заявлении Teboil.

Сроки компания не указала.

"Поставки топлива в Финляндии не находятся под угрозой, поскольку Teboil не перерабатывает топливо в Финляндии, а в основном распределяет топливо с финской нефтеперерабатывающей фабрики, принадлежащей Neste", – сообщило Министерство экономики и занятости Финляндии в электронном письме в агентство, добавив, что клиенты могут перейти к другим розничным продавцам.

Как отмечается, Teboil – это первая международная компания, принадлежащая "Лукойлу", которая заявила о закрытии в результате санкций.

Как известно, в конце октября США впервые за второй каденции Дональда Трампа применили новые санкции против России, в частности против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Компания начала поиск покупателей для своих зарубежных активов. Одним из них был швейцарский торговый дом Gunvor, но он заявил, что отзывает свое предложение после того, как США заявили, что "никогда" не одобрят эту сделку.

Также писали, что в правительстве Молдовы рассматривают возможность приобретения активов российской компании "Лукойл", чтобы гарантировать поставки топлива населению.

