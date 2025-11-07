Молдова може придбати активи "Лукойлу" в країні через санкції США

В уряді Молдови розглядають можливість придбання активів російської компанії "Лукойл", яка потрапила під санкції США, аби гарантувати постачання палива населенню.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Як повідомив міністр енергетики Молдови Дорін Жунгієту, з 21 листопада "Лукойл" не зможе продовжувати роботу в країні, а саме постачати і забезпечувати її бензином, дизельним паливом і гасом.

"Рада інвестицій, що мають значення для державної безпеки, відхилила пропозицію "Лукойл" продати свої активи та інфраструктуру в аеропорту іншій компанії. Держава не може прийняти цю компанію з міркувань безпеки", – сказав Жунгієту журналістам у пʼятницю.

Він додав, що Рада запропонувала "викупити склад "Лукойлу" в аеропорту, щоб держава взяла під контроль інфраструктуру і ресурси компанії", і кінцевий термін для цієї пропозиції – 17 листопада.

"Як і інші країни, уряд звернувся до США з проханням про тимчасовий дозвіл на роботу компанії під санкціями, щоб уникнути перебоїв з постачанням нафтопродуктів до Молдови", – розповів молдовський міністр.

У жовтні президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти компаній "Роснєфть" і "Лукойл". На цьому тлі "Лукойл" вирішив припинити свою міжнародну діяльність.

Компанія розпочала пошук покупців для своїх закордонних активів. Одним із них був швейцарський торговий дім Gunvor, але він заявив, що відкликає свою пропозицію після того, як США заявили, що "ніколи" не схвалять цю угоду.