У Північній Македонії почався суд через пожежу в нічному клубі, в якій загинули 63 людини

Понад 30 людей, звинувачених у злочинах проти громадської безпеки через загибель 63 осіб унаслідок пожежі в нічному клубі в Північній Македонії в березні, постали перед судом у середу.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Підозрюваних у кайданках доставили з в’язниці до зали суду в столиці Скоп’є. На засіданні були присутні десятки родичів жертв.

Перед судом постали 35 людей та три юридичні особи. Їх звинувачують у загрозі громадській безпеці та недотриманні процедур безпеки.

Обвинуваченим загрожує від 10 років ув’язнення до довічного.

До обвинувального акта внесено власника клубу, приватну охоронну фірму та будівельну компанію, що брала участь у змінах конструкції. У списку також є інспектори, держслужбовці, поліцейські, будівельники та працівники клубу. Їхні імена не розголошуються.

У середу обвинувальний акт зачитували в суді. Обвинувачені ще не заявили своїх позицій.

Пожежа спалахнула у ніч проти 16 березня через фаєри, запалені під час хіп-хоп виступу, які підпалили стелю переповненого клубу Pulse у Кочані.

Влада заявила, що заклад не мав належної ліцензії та достатньої кількості аварійних виходів чи вогнегасників.

Більшість загиблих були молодими людьми, і цей інцидент спричинив масштабні протести в балканській країні з вимогами справедливості. Ще близько 170 людей отримали травми.