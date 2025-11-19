В Северной Македонии начался суд по делу о пожаре в ночном клубе, в котором погибли 63 человека
Более 30 человек, обвиняемых в преступлениях против общественной безопасности в связи с гибелью 63 человек в результате пожара в ночном клубе в Северной Македонии в марте, предстали перед судом в среду.
Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".
Подозреваемых в наручниках доставили из тюрьмы в зал суда в столице Скопье. На заседании присутствовали десятки родственников жертв.
Перед судом предстали 35 человек и три юридических лица. Их обвиняют в угрозе общественной безопасности и несоблюдении процедур безопасности.
Обвиняемым грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
В обвинительное заключение внесены владелец клуба, частная охранная фирма и строительная компания, участвовавшая в изменениях конструкции. В списке также есть инспекторы, госслужащие, полицейские, строители и работники клуба. Их имена не разглашаются.
В среду обвинительный акт зачитывали в суде. Обвиняемые еще не заявили своих позиций.
Пожар вспыхнул в ночь на 16 марта из-за фаеров, зажженных во время хип-хоп выступления, которые подожгли потолок переполненного клуба Pulse в Кочане.
Власти заявили, что заведение не имело надлежащей лицензии и достаточного количества аварийных выходов или огнетушителей.
Большинство погибших были молодыми людьми, и этот инцидент вызвал масштабные протесты в балканской стране с требованиями справедливости. Еще около 170 человек получили травмы.