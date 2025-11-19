Каллас: ЄС хоче розширити коридори військової мобільності на Україну

Європейський Союз планує включити Україну у свої проєкти "військового Шенгену" та загальноєвропейського простору військової мобільності, які мають за мету пришвидшити переміщення військ та військової техніки по Європі.

Про це повідомила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас під час презентації "військового Шенгену" у Брюсселі, передає кореспондентка "Європейської правди".

Україна стане частиною загальноєвропейського простору військової мобільності, кажуть у Євросоюзі.

"Ми хочемо розширити коридори військової мобільності на Україну. Це стало б гарантією безпеки, що означає, що ми могли б надавати швидшу підтримку в разі потреби", – заявила Каллас.

Україна неодноразово згадується і в проєкті нового Регламенту ЄС про військову мобільність, з текстом якого мала змогу ознайомитися "Європейська правда".

Зауважимо, 17 листопада Регламент був переданий Раді ЄС та Європейському Парламенту для ухвалення за звичайною законодавчою процедурою.

"Життєво важливо для інтересів безпеки ЄС, щоб положення Регламенту застосовувалися в країнах-кандидатах на вступ (до ЄС – "ЄП"), особливо в Україні та Молдові. У цьому контексті слід брати до уваги рівень узгодженості спільної зовнішньої та безпекової політики країн-кандидатів", – йдеться в документі.

Регламент запропонує Україні суттєві переваги: вдосконалення транспортної інфраструктури подвійного призначення, впорядкування правил перевезення військової техніки та процедур перетину кордону по всій Європі.

"Ці заходи сприятимуть швидшому переміщенню військової допомоги в напрямку України та до східних кордонів Союзу. Спільно ці зусилля можуть допомогти зміцнити стійкість логістичних зв'язків України з Союзом та сприятимуть ширшим цілям зміцнення європейської безпеки та оборони", – наголошують автори документа.

"Війна Росії проти України надає безцінні уроки для ЄС, держав-членів та партнерів у сфері військової мобільності. Група з питань військового транспорту та мобільності може запросити Україну, Молдову та країни Європейської економічної зони як спостерігачів з метою використання їхнього цінного військового досвіду та підготовки України до її майбутнього членства в ЄС", – також пропонує Єврокомісія.

Як повідомляла "Європейська правда", у ЄС 19 листопада презентували проєкт "військового Шенгену" для швидкого переміщення військ по території Європи.

Напередодні вісім європейських країн підписали протокол про наміри щодо забезпечення військової мобільності.

16 жовтня Європейська комісія представила дорожню карту оборонної готовності ЄС до 2030 року.

