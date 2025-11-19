Каллас: ЕС хочет расширить коридоры военной мобильности на Украину

Европейский Союз планирует включить Украину в свои проекты "военного Шенгена" и общеевропейского пространства военной мобильности, которые имеют целью ускорить перемещение войск и военной техники по Европе.

Об этом сообщила высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас во время презентации "военного Шенгена" в Брюсселе, передает корреспондент "Европейской правды".

Украина станет частью общеевропейского пространства военной мобильности, говорят в Евросоюзе.

"Мы хотим расширить коридоры военной мобильности на Украину. Это стало бы гарантией безопасности, что означает, что мы могли бы оказывать более быструю поддержку в случае необходимости", – заявила Каллас.

Украина неоднократно упоминается и в проекте нового Регламента ЕС о военной мобильности, с текстом которого имела возможность ознакомиться "Европейская правда".

Заметим, 17 ноября Регламент был передан Совету ЕС и Европейскому парламенту для принятия по обычной законодательной процедуре.

"Жизненно важно для интересов безопасности ЕС, чтобы положения Регламента применялись в странах-кандидатах на вступление (в ЕС. – "ЕП"), особенно в Украине и Молдове. В этом контексте следует принимать во внимание уровень согласованности общей внешней политики и политики безопасности стран-кандидатов", – говорится в документе.

Регламент предложит Украине существенные преимущества: совершенствование транспортной инфраструктуры двойного назначения, упорядочение правил перевозки военной техники и процедур пересечения границы по всей Европе.

"Эти меры будут способствовать более быстрому перемещению военной помощи в направлении Украины и к восточным границам Союза. Совместно эти усилия могут помочь укрепить устойчивость логистических связей Украины с Союзом и способствовать более широким целям укрепления европейской безопасности и обороны", – отмечают авторы документа.

"Война России против Украины предоставляет бесценные уроки для ЕС, государств-членов и партнеров в сфере военной мобильности. Группа по вопросам военного транспорта и мобильности может пригласить Украину, Молдову и страны Европейской экономической зоны в качестве наблюдателей с целью использования их ценного военного опыта и подготовки Украины к ее будущему членству в ЕС", – также предлагает Еврокомиссия.

