На Косово чекають дочасні вибори після провалу формування уряду

Парламент Косова у середу не зміг обрати прем'єр-міністра з другої спроби, проклавши шлях до дострокових виборів на тлі багатомісячної політичної кризи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

За уряд на чолі з колишнім спікером косовського парламенту Глауком Конюфцею проголосували 56 депутатів за мінімальної більшості у 61 голос.

Опозиційні депутати під час обговорення критикували голосування як "постановку" і вказували, що склад кабінету Конюфци мало чим відрізняється від чинного.

Рух "Самовизначення" нинішнього глави уряду Косова Альбіна Курті висунув Глаука Конюфцу кандидатом у премʼєри після того, як кандидатуру самого Курті не підтримали в парламенті.

Після провального голосування президентка Косова Вйоса Османі, як очікується, має назвати дату дострокових парламентських виборів.

Косово вже багато місяців перебуває у стані політичної кризи через те, що "Самовизначення" не змогло сформувати більшості, а всі опозиційні партії відмовились із ним співпрацювати.

У результаті парламент Косова місяцями не міг обрати спікера, чим не лише унеможливив призначення постійного уряду, а й зірвав ухвалення бюджетних рішень.