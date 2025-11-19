На Косово чекають дочасні вибори після провалу формування уряду
Парламент Косова у середу не зміг обрати прем'єр-міністра з другої спроби, проклавши шлях до дострокових виборів на тлі багатомісячної політичної кризи.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".
За уряд на чолі з колишнім спікером косовського парламенту Глауком Конюфцею проголосували 56 депутатів за мінімальної більшості у 61 голос.
Опозиційні депутати під час обговорення критикували голосування як "постановку" і вказували, що склад кабінету Конюфци мало чим відрізняється від чинного.
Рух "Самовизначення" нинішнього глави уряду Косова Альбіна Курті висунув Глаука Конюфцу кандидатом у премʼєри після того, як кандидатуру самого Курті не підтримали в парламенті.
Після провального голосування президентка Косова Вйоса Османі, як очікується, має назвати дату дострокових парламентських виборів.
Косово вже багато місяців перебуває у стані політичної кризи через те, що "Самовизначення" не змогло сформувати більшості, а всі опозиційні партії відмовились із ним співпрацювати.
У результаті парламент Косова місяцями не міг обрати спікера, чим не лише унеможливив призначення постійного уряду, а й зірвав ухвалення бюджетних рішень.