Косово ждут досрочные выборы после провала формирования правительства

Парламент Косова в среду не смог избрать премьер-министра со второй попытки, проложив путь к досрочным выборам на фоне многомесячного политического кризиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

За правительство во главе с бывшим спикером косовского парламента Глауком Конюфцей проголосовали 56 депутатов при минимальном большинстве в 61 голос.

Оппозиционные депутаты при обсуждении критиковали голосование как "постановку" и указывали, что состав кабинета Конюфцы мало чем отличается от действующего.

Движение "Самоопределение" нынешнего главы правительства Косова Альбина Курти выдвинуло Глаука Конюфцу кандидатом в премьеры после того, как кандидатуру самого Курти не поддержали в парламенте.

После провального голосования президент Косова Вьоса Османи, как ожидается, должна назвать дату досрочных парламентских выборов.

Косово уже много месяцев находится в состоянии политического кризиса из-за того, что "Самоопределение" не смогло сформировать большинство, а все оппозиционные партии отказались с ним сотрудничать.

В результате парламент Косова месяцами не мог избрать спикера, чем не только сделал невозможным назначение постоянного правительства, но и сорвал принятие бюджетных решений.