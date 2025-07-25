Парламент Косова не зміг розблокувати роботу за день до дедлайну

Парламент частково визнаного Косова у пʼятницю провалив 52-гу спробу поспіль розблокувати роботу – за день до крайнього терміну, встановленого для нього Конституційним судом країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BIRN.

Депутати косовського парламенту у пʼятницю, як і в попередні рази, не змогли обрати спікера – це є обовʼязковою умовою для закриття установчої сесії та початку роботи законодавчого органу.

Рух "Самовизначення", партія глави уряду Косова Альбіна Курті, наполягає на призначенні спікером парламенту своєї кандидатки, але не має більшості голосів. Опозиція ж звинувачує прем'єра Альбіна Курті в узурпації влади.

Політичний глухий кут мав би вирішити Конституційний суд Косова, який наприкінці червня зобов'язав депутатів сформувати Асамблею протягом 30 днів.

Але Суд не визначив ані кроків для виконання рішення, ані заходів, які настануть у разі його невиконання.

Остання спроба обрати спікера парламенту Косова буде зроблена в суботу. Якщо вона також провалиться, то, відповідно до припису Конституційного суду, депутати зможуть зібратись не раніше 8 серпня.

У косовській опозиції уже відкрито говорять про сценарій повторних парламентських виборів.

Натомість Курті веде переговори з лідером Соціал-демократичної партії Фатміром Лімаєм і висунув пропозицію про співпрацю, що могло б потенційно відвернути такий сценарій.

Але проблема полягає в тому, що Лімай сам хоче бути обраним на посаду спікера, і невідомо, чи захоче Курті поступатись.

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