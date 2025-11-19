В Ірані назвали умови для відновлення переговорів зі США щодо ядерної зброї

Радник верховного лідера Ірану Камал Харазі сказав, що Тегеран очікує від США першого кроку для відновлення двосторонніх переговорів щодо іранської ядерної програми.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю CNN.

За словами Харазі, переговори між США та Іраном "мають відбуватися на основі рівності та взаємної поваги", й американська сторона першою має показати готовність до таких переговорів.

"Порядок денний буде підготовлений заздалегідь, щоб забезпечити чіткість змісту та процесу обговорень. На жаль, президент Трамп не вірить у дипломатичні переговори, а вважає за краще використовувати силу для досягнення своїх цілей", – додав він.

Радник іранського аятоли розповів, що вимоги Ірану для зближення з Вашингтоном не змінилися з червня, коли США та Ізраїль завдали удару по його ядерних об'єктах.

Він зокрема сказав, що Іран наполягає на подальшому збагаченні урану і виключенні програми балістичних ракет із переговорів.

"Ми будемо обговорювати із США лише ядерне питання", – сказав Харазі.

З початком роботи адміністрації Дональда Трампа Тегеран і Вашингтон провели п'ять раундів непрямих ядерних переговорів. Вони припинились після 12-денної війни між Іраном та Ізраїлем, під час якої США також завдали ударів по іранських ядерних обʼєктах.

Після цього спроби США відновити діалог щодо ядерної програми Тегерана зазнали невдачі. Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у жовтні висміяв пропозицію Трампа про відновлення переговорів.

Сполучені Штати, їхні європейські союзники та Ізраїль звинувачують Тегеран у використанні своєї ядерної програми як прикриття для розробки зброї. Іран заявляє, що його ядерна програма має виключно мирні цілі.