В Иране назвали условия для возобновления переговоров с США по ядерному оружию

Советник верховного лидера Ирана Камаль Харази сказал, что Тегеран ожидает от США первого шага для возобновления двусторонних переговоров по иранской ядерной программе.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью CNN.

По словам Харази, переговоры между США и Ираном "должны происходить на основе равенства и взаимного уважения", и американская сторона первой должна показать готовность к таким переговорам.

"Повестка дня будет подготовлена заранее, чтобы обеспечить четкость содержания и процесса обсуждений. К сожалению, президент Трамп не верит в дипломатические переговоры, а предпочитает использовать силу для достижения своих целей", – добавил он.

Советник иранского аятоллы рассказал, что требования Ирана для сближения с Вашингтоном не изменились с июня, когда США и Израиль нанесли удар по его ядерным объектам.

Он, в частности, сказал, что Иран настаивает на дальнейшем обогащении урана и исключении программы баллистических ракет из переговоров.

"Мы будем обсуждать с США только ядерный вопрос", – сказал Харази.

С началом работы администрации Дональда Трампа Тегеран и Вашингтон провели пять раундов непрямых ядерных переговоров. Они прекратились после 12-дневной войны между Ираном и Израилем, во время которой США также нанесли удары по иранским ядерным объектам.

После этого попытки США возобновить диалог по ядерной программе Тегерана потерпели неудачу. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в октябре высмеял предложение Трампа о возобновлении переговоров.

Соединенные Штаты, их европейские союзники и Израиль обвиняют Тегеран в использовании своей ядерной программы в качестве прикрытия для разработки оружия. Иран заявляет, что его ядерная программа имеет исключительно мирные цели.