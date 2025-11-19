Reuters: новый "мирный план" США предусматривает уступки Украины территориями и оружием

Соединенные Штаты в рамках "мирного плана" якобы призывают Украину пойти на территориальные уступки и сокращение численности Вооруженных Сил.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника.

По информации Reuters, разработанная США концепция "прекращения войны с Россией" предусматривает "отказ Киева от части территории и части вооружения".

Также источники агентства сказали, что предложения, среди прочего, предусматривают сокращение численности Вооруженных Сил Украины.

По словам источников Reuters, "Вашингтон хочет, чтобы Киев согласился с основными пунктами".

Ранее СМИ сообщали, что администрация Трампа якобы тайно разрабатывает идею нового плана прекращения российско-украинской войны и консультируется для этого с Москвой.

По информации портала Axios, речь идет о плане из 28 пунктов, который разрабатывали посланник США Стивен Виткофф и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.