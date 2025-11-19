Парламент Італії криміналізує секс без згоди

Італійські депутати у середу проголосували за розширення визначення сексуального насильства, включивши до нього дії без згоди.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У нижній палаті італійського парламенту ультраправа партія премʼєрки Джорджи Мелоні "Брати Італії" проголосувала разом із лівоцентристською Демократичною партією за оновлення Кримінального кодексу.

Оновлений кодекс має полегшити повідомлення про сексуальне насильство та притягнення до відповідальності, знявши з жертв обов'язок демонструвати фізичні ознаки насильства.

Пропозиція не змінює покарання за насильство – тюремне ув'язнення на строк від шести до 12 років.

Щоб стати законом, пропозиція тепер повинна бути винесена на голосування в Сенаті Італії, де, як очікується, буде схвалена.

Цей крок є наслідком кількох суперечливих рішень у справах про зґвалтування, які викликали обурення в Італії. В одній з останніх справ апеляційний суд скасував виправдувальний вирок 25-річному чоловікові, звинуваченому у зґвалтуванні 17-річної дівчини в автомобілі.

Спочатку його визнали невинним, тому що постраждала, яка залишилася в автомобілі з чоловіком після того, як інша пара вийшла з нього, повинна була передбачити, що її можуть зґвалтувати, оскільки вона не була незайманою.

У 2017 році суд нижчої інстанції в італійській Анконі виправдав двох чоловіків, обвинувачуваних в згвалтуванні. Тоді колегія з трьох суддів-жінок сказала, що жертва виглядала "занадто чоловікоподібною" і не була достатньо привабливою, щоб її згвалтували.

Раніше сама Мелоні розійшлася зі своїм багаторічним партнером, журналістом Андреа Джамбруно, якого перед тим захищала після його скандальних висловлювань про зґвалтування.