Укр Рус Eng

Парламент Италии криминализирует секс без согласия

Новости — Среда, 19 ноября 2025, 20:11 — Олег Павлюк

Итальянские депутаты в среду проголосовали за расширение определения сексуального насилия, включив в него действия без согласия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В нижней палате итальянского парламента ультраправая партия премьера Джорджи Мелони "Братья Италии" проголосовала вместе с левоцентристской Демократической партией за обновление Уголовного кодекса.

Обновленный кодекс должен облегчить сообщение о сексуальном насилии и привлечение к ответственности, сняв с жертв обязанность демонстрировать физические признаки насилия.

Предложение не меняет наказание за насилие – тюремное заключение на срок от шести до 12 лет.

Чтобы стать законом, предложение теперь должно быть вынесено на голосование в Сенате Италии, где, как ожидается, будет одобрено.

Этот шаг является следствием нескольких спорных решений по делам об изнасиловании, которые вызвали возмущение в Италии. В одном из последних дел апелляционный суд отменил оправдательный приговор 25-летнему мужчине, обвиняемому в изнасиловании 17-летней девушки в автомобиле.

Сначала его признали невиновным, потому что пострадавшая, которая осталась в автомобиле с мужчиной после того, как другая пара вышла из него, должна была предвидеть, что ее могут изнасиловать, поскольку она не была девственницей.

В 2017 году суд низшей инстанции в итальянской Анконе оправдал двух мужчин, обвиняемых в изнасиловании. Тогда коллегия из трех судей-женщин сказала, что жертва выглядела "слишком мужеподобной" и не была достаточно привлекательной, чтобы ее изнасиловали.

Ранее сама Мелони рассталась со своим многолетним партнером, журналистом Андреа Джамбруно, которого перед этим защищала после его скандальных высказываний об изнасиловании.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Италия
Реклама: