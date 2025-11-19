Парламент Италии криминализирует секс без согласия

Итальянские депутаты в среду проголосовали за расширение определения сексуального насилия, включив в него действия без согласия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В нижней палате итальянского парламента ультраправая партия премьера Джорджи Мелони "Братья Италии" проголосовала вместе с левоцентристской Демократической партией за обновление Уголовного кодекса.

Обновленный кодекс должен облегчить сообщение о сексуальном насилии и привлечение к ответственности, сняв с жертв обязанность демонстрировать физические признаки насилия.

Предложение не меняет наказание за насилие – тюремное заключение на срок от шести до 12 лет.

Чтобы стать законом, предложение теперь должно быть вынесено на голосование в Сенате Италии, где, как ожидается, будет одобрено.

Этот шаг является следствием нескольких спорных решений по делам об изнасиловании, которые вызвали возмущение в Италии. В одном из последних дел апелляционный суд отменил оправдательный приговор 25-летнему мужчине, обвиняемому в изнасиловании 17-летней девушки в автомобиле.

Сначала его признали невиновным, потому что пострадавшая, которая осталась в автомобиле с мужчиной после того, как другая пара вышла из него, должна была предвидеть, что ее могут изнасиловать, поскольку она не была девственницей.

В 2017 году суд низшей инстанции в итальянской Анконе оправдал двух мужчин, обвиняемых в изнасиловании. Тогда коллегия из трех судей-женщин сказала, что жертва выглядела "слишком мужеподобной" и не была достаточно привлекательной, чтобы ее изнасиловали.

Ранее сама Мелони рассталась со своим многолетним партнером, журналистом Андреа Джамбруно, которого перед этим защищала после его скандальных высказываний об изнасиловании.