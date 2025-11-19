Суд Італії вирішив видати Німеччині українця Кузнєцова у справі "Північних потоків"

Суд в Італії у середу підтвердив рішення про видачу Німеччині українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до підриву російських газогонів "Північні потоки" у 2022 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rai News.

Верховний суд Італії відхилив апеляцію Кузнєцова проти рішення Апеляційного суду Болоньї, підтвердивши його видачу Німеччині.

Очікується, що українця протягом кількох днів передадуть Німеччині після того, як його заберуть офіцери німецької федеральної поліції.

Адвокат Сергія Кузнєцова, взявши до відома рішення Верховного суду, заявив, що боротьба "ще далеко не закінчена".

"Вона продовжиться в Німеччині, де колеги нарешті зможуть обґрунтувати і розвинути юридичні аргументи, які ми підготували, після того як нарешті буде гарантований повний доступ до справи, в якому до сьогодні систематично відмовляли", – цитує його Rai News.

У Німеччині Кузнєцова вважають причетним до закладання вибухових пристроїв на трубопроводах "Північні потоки" у вересні 2022 року. Йому висунули звинувачення у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні важливих споруд.

За даними The Wall Street Journal, німецькі слідчі вважають, що група українців, які нібито підірвали "Північні потоки", діяла під керівництвом тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.