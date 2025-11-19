Укр Рус Eng

Суд Италии решил выдать Германии украинца Кузнецова по делу "Северных потоков"

Новости — Среда, 19 ноября 2025, 21:26 — Олег Павлюк

Суд в Италии в среду подтвердил решение о выдаче Германии украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к подрыву российских газопроводов "Северные потоки" в 2022 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rai News.

Верховный суд Италии отклонил апелляцию Кузнецова против решения Апелляционного суда Болоньи, подтвердив его выдачу Германии.

Ожидается, что украинца в течение нескольких дней передадут Германии после того, как его заберут офицеры немецкой федеральной полиции.

Адвокат Сергея Кузнецова, приняв к сведению решение Верховного суда, заявил, что борьба "еще далеко не закончена".

"Она продолжится в Германии, где коллеги наконец смогут обосновать и развить юридические аргументы, которые мы подготовили, после того как наконец будет гарантирован полный доступ к делу, в котором до сих пор систематически отказывали", – цитирует его Rai News.

В Германии Кузнецова считают причастным к закладке взрывных устройств на трубопроводах "Северные потоки" в сентябре 2022 года. Ему предъявили обвинения в сговоре с целью причинения взрыва, антиконституционной диверсии и уничтожении важных сооружений.

По данным The Wall Street Journal, немецкие следователи считают, что группа украинцев, которые якобы взорвали "Северные потоки", действовала под руководством тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

