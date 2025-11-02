Трамп заявив, що його зустріч із Сі принесе "вічний мир"

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпінем наприкінці жовтня заявив, що вона принесе "вічний мир".

Про це глава США написав у соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Президент США зустрівся з китайським президентом Сі Цзіньпіном у Пусані в Південній Кореї 30 жовтня.

"Моя зустріч рівня G2 з президентом Китаю Сі Цзіньпіном була дуже вдалою для обох наших країн. Ця зустріч приведе до вічного миру та успіху. Нехай Бог благословить Китай і США", – написав американський лідер 1 листопада.

Окреслюючи зустріч як переговори рівня G2, Трамп має на увазі формат, у якому США і Китай виступають як дві провідні глобальні держави, що фактично визначають основні правила світової політики та економіки.

Раніше Трамп заявляв, що задоволений результатами своєї зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном, зазначивши, що їм вдалось домовитись "майже про все".

Також Трамп назвав умову, за якої скасує мита на китайські товари, пов’язані з фентанілом.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Китай погодився придбати 12 млн тонн соєвих бобів цього року.