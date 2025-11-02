Трамп заявил, что его встреча с Си принесет "вечный мир"

Президент США Дональд Трамп после встречи с лидером Китая Си Цзиньпином в конце октября заявил, что она принесет "вечный мир".

Об этом глава США написал в соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Президент США встретился с китайским президентом Си Цзиньпином в Пусане в Южной Корее 30 октября.

"Моя встреча уровня G2 с президентом Китая Си Цзиньпином была очень успешной для обеих наших стран. Эта встреча приведет к вечному миру и успеху. Да благословит Бог Китай и США", – написал американский лидер 1 ноября.

Описывая встречу как переговоры уровня G2, Трамп имеет в виду формат, в котором США и Китай выступают как две ведущие глобальные державы, фактически определяющие основные правила мировой политики и экономики.

Ранее Трамп заявлял, что доволен результатами своей встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, отметив, что им удалось договориться "почти обо всем".

Также Трамп назвал условие, при котором отменит пошлины на китайские товары, связанные с фентанилом.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Китай согласился приобрести 12 млн тонн соевых бобов в этом году.