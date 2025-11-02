США и Китай договорились установить прямую военную связь

США и Китай договорились установить прямую связь между своими вооруженными силами, чтобы предотвратить потенциальные конфликты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр обороны США Пит Хегсет в соцсети Х.

Хегсет отметил, что накануне провел беседу с министром национальной обороны Китая адмиралом Донг Цзюнем.

"Адмирал Донг и я также согласились, что мы должны создать каналы военного сотрудничества для устранения конфликтов и деэскалации любых возникающих проблем", – сообщил Хегсет.

Обе страны согласились, что "мир, стабильность и хорошие отношения – это лучший путь", добавил он.

Представители обеих стран проведут дальнейшие переговоры, чтобы обсудить детали налаживания связи, отметил Хегсет.

Глава Пентагона и министр обороны Китая Донг Цзюнь встретились в Куала-Лумпуре в пятницу, на следующий день после саммита президента Дональда Трампа с Си Цзиньпином в Южной Корее.

В субботу Хегсет призвал Юго-Восточную Азию усилить морское сотрудничество, чтобы противодействовать, по его словам, усилению агрессии Пекина в Южно-Китайском море.

Президент США Дональд Трамп 1 ноября заявил, что его встреча с лидером Китая Си Цзиньпином в конце октября принесет "вечный мир".

Также Трамп заявлял, что доволен результатами своей встречи с Си Цзиньпином, отметив, что им удалось договориться "почти обо всем".