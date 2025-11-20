У Чехії зіштовхнулися потяги: близько 40 людей зазнали поранень

У Чехії вранці 20 листопада зіштовхнулися два потяги, внаслідок чого близько чотирьох десятків людей зазнали поранень.

Про це пише Radio Prague International, передає "Європейська правда".

Інцидент між експресом та регіональним пасажирським потягом стався на лінії між містом Зливи та селом Дівчице в окрузі Ческе-Будейовіце.

Внаслідок зіткнення близько 40 осіб зазнали поранень, двоє з них важкі, решта – легкі.

Фото: Х

Речниця рятувальних служб Південної Богемії Петра Кафкова повідомила, що наразі рух на лінії зупинено. На місце аварії було направлено сім рятувальних бригад та вертоліт.

Причина зіткнення поки що невідома. Пасажирів евакуюють з поїздів за допомогою інтегрованої рятувальної системи.

Фото: Х

На початку жовтня у районі словацького міста Рожнява зіштовхнулися два експреси, внаслідок чого постраждали 69 людей.

27 жовтня у Чехії пасажирський поїзд зійшов з рейок після зіткнення з вантажівкою між містами Белчіце та Брезніце, внаслідок чого шестеро людей зазнали поранень.

А на початку листопада в англійському графстві Камбрія повідомили про серйозний транспортний інцидент після того, як зійшов з рейок потяг, який прямував з Глазго до Лондона.