В Чехии столкнулись поезда: около 40 человек получили ранения
Новости — Четверг, 20 ноября 2025, 10:15 —
В Чехии утром 20 ноября столкнулись два поезда, в результате чего около четырех десятков человек получили ранения.
Об этом пишет Radio Prague International, передает "Европейская правда".
Инцидент между экспрессом и региональным пассажирским поездом произошел на линии между городом Зливы и селом Девчице в округе Ческе-Будейовице.
В результате столкновения около 40 человек получили ранения, двое из них тяжелые, остальные – легкие.
Пресс-секретарь спасательных служб Южной Богемии Петра Кафкова сообщила, что в настоящее время движение на линии остановлено. На место аварии были направлены семь спасательных бригад и вертолет.
Причина столкновения пока неизвестна. Пассажиров эвакуируют из поездов с помощью интегрированной спасательной системы.
В начале октября в районе словацкого города Рожнява столкнулись два экспресса, в результате чего пострадали 69 человек.
27 октября в Чехии пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком между городами Белчице и Брезнице, в результате чего шесть человек получили ранения.
А в начале ноября в английском графстве Камбрия сообщили о серьезном транспортном инциденте после того, как сошел с рельсов поезд, следовавший из Глазго в Лондон.