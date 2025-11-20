В Чехии столкнулись поезда: около 40 человек получили ранения

В Чехии утром 20 ноября столкнулись два поезда, в результате чего около четырех десятков человек получили ранения.

Об этом пишет Radio Prague International, передает "Европейская правда".

Инцидент между экспрессом и региональным пассажирским поездом произошел на линии между городом Зливы и селом Девчице в округе Ческе-Будейовице.

В результате столкновения около 40 человек получили ранения, двое из них тяжелые, остальные – легкие.

Фото: Х

Пресс-секретарь спасательных служб Южной Богемии Петра Кафкова сообщила, что в настоящее время движение на линии остановлено. На место аварии были направлены семь спасательных бригад и вертолет.

Причина столкновения пока неизвестна. Пассажиров эвакуируют из поездов с помощью интегрированной спасательной системы.

Фото: Х

В начале октября в районе словацкого города Рожнява столкнулись два экспресса, в результате чего пострадали 69 человек.

27 октября в Чехии пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком между городами Белчице и Брезнице, в результате чего шесть человек получили ранения.

А в начале ноября в английском графстве Камбрия сообщили о серьезном транспортном инциденте после того, как сошел с рельсов поезд, следовавший из Глазго в Лондон.