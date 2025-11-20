Польща вимагає від Білорусі видати підозрюваних у диверсіях українців

Тимчасовому повіреному у справах Білорусі в Польщі передали ноту з вимогою видати двох громадян України, підозрюваних у здійсненні диверсій на польській залізниці.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на PAP, про це в четвер повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевюр.

За словами Вевюра, у середу до МЗС Польщі викликали білоруського тимчасового повіреного, якому була вручена дипломатична нота.

У ній польська сторона висловила прохання "про видачу двох громадян України, підозрюваних у скоєнні на замовлення спецслужб Російської Федерації злочинів терористичного характеру", додав він.

19 листопада у Польщі двом українцям висунули офіційні звинувачення у диверсії терористичного характеру. Публічно їхніх прізвищ не розкрили, лише імена. Чоловікам загрожує довічне позбавлення волі.

За даними ЗМІ, українців, яких підозрюють у підриві залізничної колії між Любліном і Варшавою на замовлення Росії, нібито звати Євгеній Іванов та Олександр Кононов, вони в’їхали до Польщі за фальшивими документами і провели в країні лише кілька годин.

Нагадаємо, прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща вимагатиме затримання та екстрадиції підозрюваних.