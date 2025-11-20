Польша требует от Беларуси выдать подозреваемых в диверсиях украинцев

Временному поверенному в делах Беларуси в Польше передали ноту с требованием выдать двух граждан Украины, подозреваемых в совершении диверсий на польской железной дороге.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на PAP, об этом в четверг сообщил представитель Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевюр.

По словам Вевюра, в среду в МИД Польши вызвали белорусского временного поверенного, которому была вручена дипломатическая нота.

В ней польская сторона выразила просьбу "о выдаче двух граждан Украины, подозреваемых в совершении по заказу спецслужб Российской Федерации преступлений террористического характера", добавил он.

19 ноября в Польше двум украинцам предъявили официальные обвинения в диверсии террористического характера. Публично их фамилий не раскрыли, только имена. Мужчинам грозит пожизненное лишение свободы.

По данным СМИ, украинцев, которых подозревают в подрыве железнодорожного пути между Люблином и Варшавой по заказу России, якобы зовут Евгений Иванов и Александр Кононов, они въехали в Польшу по фальшивым документам и провели в стране всего несколько часов.

Напомним, премьер Польши Дональд Туск заявил, что Польша будет требовать задержания и экстрадиции подозреваемых.