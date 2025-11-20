В Косове официально распустили парламент и назначили досрочные выборы

Президент Косова Вьоса Османи в четверг сообщила, что подписала указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов после того, как депутаты не смогли назначить постоянное правительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

На пресс-конференции в четверг после встречи с представителями политических партий Косова Османи сказала, что большинство из них поддержали проведение досрочных выборов 28 декабря.

"Как президент, я обязана определить самый длинный, а не самый короткий срок, чтобы избежать некоторых вызовов, связанных с быстрой организацией выборов", – сказала она.

Перед тем президент Косова подписала решение о роспуске парламента – после того как

политические лидеры не смогли достичь согласия о назначении правительства со второй попытки.

Косово уже много месяцев находится в состоянии политического кризиса из-за того, что "Самоопределение" не смогло сформировать большинство, а все оппозиционные партии отказались с ним сотрудничать.

В результате парламент Косова месяцами не мог избрать спикера, чем не только сделал невозможным назначение постоянного правительства, но и сорвал принятие бюджетных решений.