У ЄС покарали санкціями росіян, причетних до катування Вікторії Рощиної

Рада Європейського Союзу у четвер схвалила санкції проти 10 фізичних осіб, причетних до порушення прав людини у Росії – зокрема катувань цивільних заручників та переслідування опозиції.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Під нові санкції Євросоюзу потрапили високопосадовці головного управління Федеральної служби виконання покарань Росії в Ростовській області, причетні до катування ув’язнених, зокрема українських військовополонених.

"Щонайменше 15 ув’язнених померли внаслідок жорстокого поводження, серед них – українська журналістка-розслідувачка Вікторія Володимирівна Рощина", – йдеться в повідомленні.

Також нові обмеження ЄС стосуються російських суддів, причетних до переслідування активіста Алексєя Горінова, якого засудили до трьох років ув’язнення за висловлення своєї думки про війну Росії проти України.

Крім того, Рада Євросоюзу ухвалила рішення про санкції проти причетних до політично мотивованих переслідувань журналістів та активістів, пов’язаних із російським опозиційним лідером Алексеєм Навальним та його фондом.

Особи, включені до списку, підлягають заморожуванню активів, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Фізичні особи додатково підлягають забороні на в’їзд, що унеможливлює їхній в’їзд або транзит через територію ЄС.

У березні 2024 року Рада встановила нову систему обмежувальних заходів проти осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини, репресії проти громадянського суспільства та демократичної опозиції.

У травні 2024 року в межах згаданого режиму ЄС наклав санкції на 28 осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини, репресії проти демократичної опозиції та діяльність, що серйозно підриває верховенство права в Росії.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро раніше сказав, що у ЄС розраховують фіналізувати 20-й пакет санкцій проти Росії до кінця 2025 року.