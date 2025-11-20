Глава МЗС Франції: 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії можуть фіналізувати до кінця року

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро каже, що у ЄС розраховують фіналізувати 20-й пакет санкцій проти Росії до кінця 2025 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ перед засіданням Ради закордонних справ ЄС.

Барро нагадав, що у ЄС триває робота над 20-м пакетом санкцій проти Росії за війну проти України. "Ми сподіваємося, що вона завершиться до кінця року", – сказав він.

Також глава МЗС Франції анонсував санкції проти шести російських суддів, що ухвалювали політизовані вироки, та чотирьох співробітників російської пенітенціарної системи.

У контексті чуток про новий "мирний план" США, скоординований з Росією, Барро зазначив, що принциповим у питанні завершення війни в Україні є те, щоб цей мир був справедливим і надійним.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас зазначила, що Євросоюз вітає зусилля для припинення війни в Україні, але будь-який такий план має залучати Україну та Європу і мати їхню підтримку.