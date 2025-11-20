В ЕС наказали санкциями россиян, причастных к пыткам Виктории Рощиной

Совет Европейского Союза в четверг одобрил санкции против 10 физических лиц, причастных к нарушению прав человека в России – в частности, пыткам гражданских заложников и преследованию оппозиции.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

Под новые санкции Евросоюза попали чиновники главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России в Ростовской области, причастные к пыткам заключенных, в частности украинских военнопленных.

"По меньшей мере 15 заключенных умерли в результате жестокого обращения, среди них – украинская журналистка-расследователь Виктория Владимировна Рощина", – говорится в сообщении.

Также новые ограничения ЕС касаются российских судей, причастных к преследованию активиста Алексея Горинова, которого приговорили к трем годам заключения за высказывание своего мнения о войне России против Украины.

Кроме того, Совет Евросоюза принял решение о санкциях против причастных к политически мотивированным преследованиям журналистов и активистов, связанных с российским оппозиционным лидером Алексеем Навальным и его фондом.

Лица, включенные в список, подлежат замораживанию активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Физические лица дополнительно подлежат запрету на въезд, что делает невозможным их въезд или транзит через территорию ЕС.

В марте 2024 года Совет установил новую систему ограничительных мер против лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека, репрессии против гражданского общества и демократической оппозиции.

В мае 2024 года в рамках упомянутого режима ЕС наложил санкции на 28 человек, ответственных за серьезные нарушения прав человека, репрессии против демократической оппозиции и деятельность, серьезно подрывающую верховенство права в России.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро ранее сказал, что в ЕС рассчитывают финализировать 20-й пакет санкций против России до конца 2025 года.