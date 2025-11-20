Російського повіреного викликали до МЗС Польщі після нападу на посла 

Польське Міністерство закордонних справ викликало на бесіду Андрея Ордаша, тимчасового повіреного Росії в Польщі, після недільного нападу на посла Польщі в Росії Кшиштофа Краєвського.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

Речник МЗС Мацей Вевьор підтвердив у розмові з журналістами в Брюсселі, що в неділю сталася неприємна ситуація за участю посла Польщі в Росії Кшиштофа Краєвського, якого перед зустріччю з представниками польської діаспори в Санкт-Петербурзі атакували на Невському проспекті групою з близько десяти пікетуючих чоловіків.

Спочатку його атакували словесно, а потім ситуація загострилася і навіть була спроба фізичного нападу.

Речник повідомив, що у зв’язку з інцидентом до МЗС був викликаний тимчасовий повірений Росії в Польщі. Він додав, що це було зроблено з трьома цілями.

"По-перше, щоб вручити йому ноту, в якій ми відкликаємо свою згоду на функціонування останнього російського консульства в Польщі. Другою темою було висловлення нашого обурення з приводу видалення барельєфів на кладовищі в Катині. І третім питанням була ситуація, що сталася в неділю", – пояснив речник.

Вевьор підкреслив, що польський посол виконує свої обов'язки в дуже складних умовах у країні, яка не є дружньою до Польщі. Він додав, однак, що російська сторона погодилася з польською владою, що такі ситуації, як напад на посла, не повинні траплятися.

Кшиштоф Краєвський назвав напад російських "активістів" на нього спробою залякування.