Посол Польщі в РФ назвав напад російських "активістів" спробою його залякати

Посол Польщі в Росії Кшиштоф Краєвський назвав напад російських "активістів" на нього спробою залякування.

Про це він сказав у інтерв’ю RMF24, пише "Європейська правда".

У неділю, 16 листопада, на посла напали російські "активісти", коли той прибув до Санкт-Петербурга, аби зустрітися із польською громадою в Росії.

"Я звик до такої поведінки російських "активістів", які агресивно ставляться до мене та моїх колег і використовують кожну мою поїздку за межі Москви, щоб продемонструвати свої антипольські та антиукраїнські настрої. Це була просто спроба залякати мене", – сказав він.

Польський дипломат наголосив, що немає сумнівів, що на нього знову напала добре організована і підготовлена група "молодих активістів".

"Вони були оснащені плакатами, тож це було абсолютно навмисне і скоординоване", – описав події посол.

Дипломат додав, що дуже добре знає обличчя цих "активістів".

"Я можу пожартувати, що, можливо, варто було б змінити оточення людей, які здійснюють ці напади", – сказав він.

Він наголосив, що попри такі події, Росія не зможе знеохотити його відвідувати зустрічі з польською громадою.

"Це може звучати дивно, але я звик до таких інцидентів під час виконання своєї місії", – підсумував Краєвський.

Варто зауважити, що 8 січня Варшава за присутності польських та іноземних дипломатів, а також польської діаспори закрила генконсульство Польщі у Санкт-Петербурзі.

19 листопада Польща вирішила закрити консульство Росії у Гданську після двох диверсій на залізниці між Любліном і Варшавою.

Пізніше у МЗС Польщі заявили, російське консульство в Гданську буде закрито до півночі 23 грудня. Співробітники консульства повинні покинути територію Польщі до зазначеної дати.