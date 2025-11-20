У Росії напали на польського посла

У російському Санкт-Петербурзі напали на посла Польщі Кшиштофа Краєвського.

Про це повідомила Gazeta Wyborcza, пише "Європейська правда".

За словами речника Міністерства закордонних справ Польщі Мацея Вевіора, напад на Краєвського стався у неділю, 16 листопада.

За даними польської газети, це сталося тоді, коли посол прибув до російського міста, щоб зустрітися з місцевими поляками з нагоди польського Дня незалежності.

Близько полудня, коли він у супроводі консула йшов на польське богослужіння до базиліки святої Катерини Олександрійської, його оточила агресивна група російських "активістів".

Зазначається, що вони несли плакати з антипольськими й антиукраїнськими гаслами та атакували посла за те, що Польща допомагає Україні.

"Спочатку це були словесні образи, але потім була явна спроба застосувати фізичну силу. Тоді втрутилися охоронці посла", – сказав Вевіор.

Речник МЗС Польщі зазначив, що дипломат не зазнав серйозних травм.

Варто зауважити, що 8 січня Варшава за присутності польських та іноземних дипломатів, а також польської діаспори закрила генконсульство Польщі у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, у Владивостоку наприкінці травня невідомі напали на дипломатичну працівницю Європейського Союзу.

Після цього Європейський Союз викликав посла Росії в Брюсселі для надання пояснень.