Российского поверенного вызвали в МИД Польши после нападения на посла

Польское Министерство иностранных дел вызвало на беседу Андрея Ордаша, временного поверенного России в Польше, после воскресного нападения на посла Польши в России Кшиштофа Краевского.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Представитель МИД Мацей Вевер подтвердил в разговоре с журналистами в Брюсселе, что в воскресенье произошла неприятная ситуация с участием посла Польши в России Кшиштофа Краевского, которого перед встречей с представителями польской диаспоры в Санкт-Петербурге атаковали на Невском проспекте группой из около десяти пикетирующих мужчин.

Сначала его атаковали словесно, а затем ситуация обострилась и даже была попытка физического нападения.

Спикер сообщил, что в связи с инцидентом в МИД был вызван временный поверенный России в Польше. Он добавил, что это было сделано с тремя целями.

"Во-первых, чтобы вручить ему ноту, в которой мы отзываем свое согласие на функционирование последнего российского консульства в Польше. Второй темой было выражение нашего возмущения по поводу удаления барельефов на кладбище в Катыни. И третьим вопросом была ситуация, произошедшая в воскресенье", – пояснил спикер.

Вевер подчеркнул, что польский посол выполняет свои обязанности в очень сложных условиях в стране, которая не является дружественной к Польше. Он добавил, однако, что российская сторона согласилась с польскими властями, что такие ситуации, как нападение на посла, не должны случаться.

Кшиштоф Краевский назвал нападение российских "активистов" на него попыткой запугивания.