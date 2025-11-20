Каллас: "репараційна позика" – найкращий спосіб підтримати оборону України

Надання Україні "репараційних позик" на базі заморожених активів Росії є найкращою опцією з усіх запропонованих варіантів фінансової підтримки України з боку Європейського Союзу у 2026-27.

Про це, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди", заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас.

Каллас вважає "репараційні позики" найбільш оптимальним варіантом фінансової підтримки України у 2026 та 2027 роках.

"Багато міністрів (сьогодні – "ЄП") також порушували питання фінансової підтримки України. "Репараційна позика" є найбільш чітким способом підтримати оборону України. Це також спосіб показати Росії, що час не на їхньому боці", – заявила Каллас "ЄвроПравді".

Вона уточнила, що на засіданні Ради ЄС у закордонних справах 20 листопада питання фінансування для України "не обговорювали поглиблено, хоча воно піднімалося кілька разів".

"Ті країни, які висловилися за фінансування, також висловили свою підтримку "репараційній позиці" та підтвердили нагальність просування в цьому напрямку", – додала головна дипломатка ЄС.

"Підтримка України є вигідною угодою порівняно з ціною російської перемоги", – підкреслила Кая Каллас.

Як повідомляла "Європейська правда", у 2026-2027 роках бюджет України потребуватиме 135,7 млрд євро зовнішньої допомоги, з якої 83,4 млрд – військові потреби.

Європейська комісія пропонує три варіанти надання Україні фінансової підтримки протягом наступних двох років.

План ЄС із "репараційною позикою" Україні з використанням російських активів загальмував через застереження Бельгії, на території якої зберігається основна частина росактивів в ЄС і яка побоюється юридичних наслідків такого рішення.