Венс порадив українцям і росіянам "торгувати, а не убивати одне одного"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що Україні та Росії варто торгувати і влаштовувати "культурні обміни" між собою замість вести війну.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час дискусії з журналістом порталу Breitbart News Метью Бойлом.

Під час дискусії Венс обговорював те, як адміністрація Дональда Трампа може використовувати свій економічний вплив для завершення війн у світі.

"Наразі у нас вісім мирних угод. Ми працюємо над дев'ятою та десятою. І я думаю, що якщо він (Трамп. – Ред.) досягне десятої, суто для математичної гармонії, якщо він досягне десятої, Дональду Трампу слід присудити Нобелівську премію (миру. – Ред.)", – сказав він.

Віцепрезидент США описав Трампа як "жорстку, але не жорстоку" людину, яка "розуміє насильство на якомусь засадничому рівні".

"Тобто: чому б вам не припинити вбивати один одного і не почати торгувати один з одним? Чому, замість того, щоб росіяни й українці вбивали одне одного, вони не торгують між собою, не подорожують між двома країнами, не беруть участь у якомусь культурному обміні? Це його засадничий погляд на ці речі", – додав Венс.

Його слова пролунали на тлі інформації про новий "мирний план" США, яка з’явилась у низці американських ЗМІ 19 листопада.

У цих публікаціях згадувалося, що план передбачає передання Росії всього Донбасу, також Україна має обмежити свій арсенал зброї, скоротити армію удвічі і погодитися на російську як другу державну.

Зазначається, що Трамп нібито підтримав цей "мирний план".