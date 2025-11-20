Венс посоветовал украинцам и россиянам "торговать, а не убивать друг друга"

Вице-президент США Джей Ди Венс считает, что Украине и России стоит торговать и устраивать "культурные обмены" между собой вместо того, чтобы вести войну.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время дискуссии с журналистом портала Breitbart News Мэтью Бойлом.

Во время дискуссии Венс обсуждал, как администрация Дональда Трампа может использовать свое экономическое влияние для завершения войн в мире.

"Сейчас у нас восемь мирных соглашений. Мы работаем над девятым и десятым. И я думаю, что если он (Трамп. – Ред.) достигнет десятого, чисто для математической гармонии, если он достигнет десятого, Дональду Трампу следует присудить Нобелевскую премию (мира. – Ред.)", – сказал он.

Вице-президент США описал Трампа как "жесткого, но не жестокого" человека, который "понимает насилие на каком-то фундаментальном уровне".

"То есть: почему бы вам не прекратить убивать друг друга и не начать торговать друг с другом? Почему, вместо того чтобы русские и украинцы убивали друг друга, они не торгуют между собой, не путешествуют между двумя странами, не участвуют в каком-то культурном обмене? Это его фундаментальный взгляд на эти вещи", – добавил Венс.

Его слова прозвучали на фоне информации о новом "мирном плане" США, которая появилась в ряде американских СМИ 19 ноября.

В этих публикациях упоминалось, что план предусматривает передачу России всего Донбасса, также Украина должна ограничить свой арсенал оружия, сократить армию вдвое и согласиться на русский как второй государственный.

Отмечается, что Трамп якобы поддержал этот "мирный план".